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09:07, 11 апреля 2023Путешествия

Пассажир самолета оттаскал стюардессу за волосы и сорвал рейс

Самолет Air India в Хитроу вернулся в Дели из-за пассажира, затеявшего драку на борту

Фото: Hanson Lu / Unsplash

Пассажир рейса Air India затеял драку на борту самолета и оттаскал за волосы одну из стюардесс. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что лайнер направлялся из Дели в Хитроу, однако из-за дебошира рейс был сорван. Пилоты были вынуждены развернуться обратно и посадить самолет. Пассажира высадили и передали сотрудникам полиции. Пострадавшим членам экипажа оказали помощь.

Ранее в марте пьяный студент американского колледжа устроил дебош на рейсе в Индию и помочился на попутчика. Нарушитель также угрожал членам экипажа воздушного судна.

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Зарина Дзагоева
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