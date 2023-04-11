Пассажир самолета оттаскал стюардессу за волосы и сорвал рейс

Самолет Air India в Хитроу вернулся в Дели из-за пассажира, затеявшего драку на борту

Пассажир рейса Air India затеял драку на борту самолета и оттаскал за волосы одну из стюардесс. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что лайнер направлялся из Дели в Хитроу, однако из-за дебошира рейс был сорван. Пилоты были вынуждены развернуться обратно и посадить самолет. Пассажира высадили и передали сотрудникам полиции. Пострадавшим членам экипажа оказали помощь.

Ранее в марте пьяный студент американского колледжа устроил дебош на рейсе в Индию и помочился на попутчика. Нарушитель также угрожал членам экипажа воздушного судна.