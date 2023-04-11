Пропавшую женщину убил муж-двоеженец

India Times: индийская полиция нашла останки убитой мужем-двоеженцем женщины

Индийская полиция раскрыла дело об исчезновении женщины и нашла ее останки. Как сообщает India Times, пропавшую год назад индийку убил ее муж-двоеженец.

Девушка по имени Моника из города Рохтак в штате Харьяна в январе 2022 года уехала получать высшее образование в Канаду, а в июне того же года перестала выходить на связь.

Выяснилось, что Моника тайно несколько раз приезжала из Канады в Индию к своему возлюбленному Сунилу, с которым познакомилась в деревне Гумад, где какое-то время жила у своей тети. Девушка знала, что Сунил женат и у него есть двое детей, однако в один из визитов, несмотря на это, она вышла за него замуж.

Пара совершила свадебный обряд в одном из храмов Газиабада и официально зарегистрировала брак. Жених скрыл от официальных лиц, что он уже женат.

Вскоре после этого Сунил застрелил Монику и закопал ее тело в глубокой канаве недалеко от одной из ферм в Ганауре.

Семья Моники не знала о ее возвращении и замужестве и пыталась дозвониться девушке по ее канадскому номеру. После многочисленных безрезультатных попыток связаться с ней родственники обратились в полицию.

Полиция задержала Сунила лишь в начале апреля. Он признался, что убил женщину, дважды выстрелив ей в голову. Основываясь на его показаниях, офицеры нашли и откопали человеческие останки. В настоящий момент специалисты проводят ДНК-анализ, чтобы подтвердить, что останки принадлежат пропавшей девушке.

Следователи предполагают, что Сунил женился на Монике, чтобы переехать в Канаду и получить там вид на жительство. Однако, выяснив, что такой сценарий маловероятен, он решил избавиться от второй супруги.

Ранее сообщалось о мужчине из Индии, который убил свою 12-ю жену из-за ее запрета пить алкоголь. 11 других жен бросили индийца из-за его алкоголизма.