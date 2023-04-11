Британские врачи-интерны решились на четырехдневную забастовку

47 тысяч британских врачей-интернов решили устроить четырехдневную забастовку

В Великобритании врачи-интерны решили устроить крупнейшую четырехдневную забастовку. В ней примут более 47 тысяч молодых специалистов, выступающих за повышение заработной платы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что из-за забастовки будут перенесены или отменены более 350 тысяч больничных приемов и плановых операций. По мнению медицинского директора национальной системы здравоохранения в Англии (NHS) Стивена Повиса, эта забастовка станет «самой разрушительной в истории NHS».

При этом в дни стачек оказание неотложной медицинской помощи и помощи новорожденным, а также услуг родильных домов и травматологии будет приоритетной.

Забастовка интернов в Англии началась 9 апреля. В британской медицинской ассоциации и британском профсоюзе врачей и студентов-медиков полагают, что стачки можно избежать в том случае, если правительство сделает интернам «заслуживающее доверия предложение об оплате труда». При этом власти уже назвали требования поднять зарплаты на 35 процентов «непомерно высокими».