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00:34, 11 апреля 2023Мир

Британские врачи-интерны решились на четырехдневную забастовку

47 тысяч британских врачей-интернов решили устроить четырехдневную забастовку

Фото: Loredana Sangiuliano / Globallookpress.com

В Великобритании врачи-интерны решили устроить крупнейшую четырехдневную забастовку. В ней примут более 47 тысяч молодых специалистов, выступающих за повышение заработной платы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что из-за забастовки будут перенесены или отменены более 350 тысяч больничных приемов и плановых операций. По мнению медицинского директора национальной системы здравоохранения в Англии (NHS) Стивена Повиса, эта забастовка станет «самой разрушительной в истории NHS».

При этом в дни стачек оказание неотложной медицинской помощи и помощи новорожденным, а также услуг родильных домов и травматологии будет приоритетной.

Забастовка интернов в Англии началась 9 апреля. В британской медицинской ассоциации и британском профсоюзе врачей и студентов-медиков полагают, что стачки можно избежать в том случае, если правительство сделает интернам «заслуживающее доверия предложение об оплате труда». При этом власти уже назвали требования поднять зарплаты на 35 процентов «непомерно высокими».

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Екатерина Подвигина
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