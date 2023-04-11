Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:10, 11 апреля 2023Бывший СССР

Зеленский ввел министра промышленности в cтавку главнокомандующего

Президент Зеленский ввел министра промышленности Украины в cтавку главнокомандующего

Фото: James McGill / Globallookpress.com

10 апреля Владимир Зеленский ввел министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в персональный состав ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Ранее Зеленский ввел Камышина в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Должность министра он занимает с марта этого года. Ранее Камышин был председателем правления украинской государственной железнодорожной компании «Укрзализныця». В конце февраля он подал в отставку и заявил, что возглавит представительство компании в Европе.

7 апреля Зеленский подписал указ «Об образовании военных администраций населенных пунктов в Запорожской области». Такие администрации Генеральному штабу ВСУ предписывается создать в городах и селах региона.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Запорожская область готова к контрнаступлению ВСУ. Он пояснил, что российские войска «знают линию фронта, знают запорожское направление и прекрасно понимают, что делать».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Боец «Вагнера» рассказал о заброске Киевом солдат в Артемовск
Райан Рейнольдс приобрел дом в уэльской деревне
Бывшая «мисс Вселенная» показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов
Мошенники оставили без квартиры в Москве дочь знаменитой актрисы
Российский космонавт пожаловался на нехватку девушек в отряде
В Совфеде оценили идею Макрона о «стратегической автономии» Европы
В США назвали готовую порвать с Вашингтоном страну
Боец «Ахмата» рассказал о брошенных на поле боя телах украинских военных
Вернувшийся из плена ВСУ военный сообщил о пытках гвоздодером
Зеленский ввел министра промышленности в cтавку главнокомандующего
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.