Президент Зеленский ввел министра промышленности Украины в cтавку главнокомандующего

10 апреля Владимир Зеленский ввел министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина в персональный состав ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Ранее Зеленский ввел Камышина в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Должность министра он занимает с марта этого года. Ранее Камышин был председателем правления украинской государственной железнодорожной компании «Укрзализныця». В конце февраля он подал в отставку и заявил, что возглавит представительство компании в Европе.

7 апреля Зеленский подписал указ «Об образовании военных администраций населенных пунктов в Запорожской области». Такие администрации Генеральному штабу ВСУ предписывается создать в городах и селах региона.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Запорожская область готова к контрнаступлению ВСУ. Он пояснил, что российские войска «знают линию фронта, знают запорожское направление и прекрасно понимают, что делать».