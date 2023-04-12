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18:48, 12 апреля 2023Культура

Стали известны подробности смерти писателя Эдуарда Багирова

Писателя Эдуарда Багирова госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением 1 апреля

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российского писателя и журналиста Эдуарда Багирова госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением 1 апреля. Подробности приводят Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

Отмечается, что публициста доставили в одну из больниц Москвы. В медицинском учреждении врачи оказывали ему необходимую помощь, но из-за тяжести состояния специалистам не удалось спасти мужчину. Последние дни 47-летний Багиров находился в коме.

О смерти Эдуарда Багирова стало известно 12 апреля. Отмечалось, что у писателя «отказали все органы».

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Сергей Равин
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