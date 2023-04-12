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07:49, 12 апреля 2023Россия

Наказание за незаконное использование газовых баллонов предложили ужесточить

«Известия»: в РФ предложили увеличить штрафы за незаконное использование газовых баллонов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России предложили ужесточить административную ответственность за нарушение правил обращения с газовыми баллонами. О необходимости увеличения штрафов за их незаконное использование написал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в письме вице-премьеру Александру Новаку. Об этом в среду, 12 апреля, пишут «Известия».

Катырин указал на продолжение роста числа аварий с газобаллонным оборудованием (ГБО) продолжает расти, нередко оно становится причиной человеческих жертв, поэтому палата разработала комплекс мер по повышению безопасности. Предлагается внести новую статью в главу 9 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и увеличить в разы штрафы за нарушение мер безопасности.

Проект предусматривает штрафы в размере от 30 тысяч рублей до 100 тысяч для физлиц, а для юрлиц — от 200 до 800 тысяч с приостановлением деятельности на срок до 90 дней, если нарушение приведет к авариям или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Ранее сообщалось, что Минстрой хочет обязать российских собственников квартир и частных домов впускать работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков воды и тепла. Для граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свою квартиру, будет предусмотрена административная ответственность.

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Марина Совина
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