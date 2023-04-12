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13:15, 12 апреля 2023Россия

В России заявили о формировании США базы о сопротивляемости этносов к патогенам

Комиссия парламента России: США формируют данные о сопротивляемости этносов к патогенам

Фото: Jennifer Rigby / Reuters

США формируют базы данных о сопротивляемости различных этнических групп к воздействию патогенов и реакции на препараты. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

«Американские военные биологи также имеют возможность беспрепятственно осуществлять забор крови граждан страны пребывания, как здоровых, так и инфицированных возбудителями инфекционных заболеваний, и направлять их по закрытым каналам в профильные научные центры на территории США для последующего углубленного анализа», — говорится в документе.

Там отметили, что специалисты США проводят испытания патогенов в различных климатических условиях, после чего корректируют их свойства, отталкиваясь от выявленных иммунных особенностей населения региона.

Накануне Госдума утвердила итоговый доклад комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что была проведена огромная работа.

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Никита Абрамов
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