В Грузии рассказали об анализах крови Саакашвили

Министр юстиции Грузии Брегадзе: анализы Саакашвили исключают возможность его отравления

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в эфире телеканала «Рустави 2» рассказал, что полученные анализы находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили показали, что его отравление исключено, поскольку содержание тяжелых металлов находится в норме.

«Как выяснилось, все металлы в крови, к которым апеллировала сторона заключенного Саакашвили, — в абсолютной норме», — заявил он, отметив, что данные показатели исключают возможность того, что бывший глава государства был отравлен.

Ранее Саакашвили заявил, что умирает в заключении и страдает более чем от 20 заболеваний. Саакашвили считает, что его возможная смерть способна вызвать политический хаос в Грузии. По словам политика, в его организме есть признаки отравления тяжелыми металлами. Он убежден, что скоро умрет, если не получит надлежащую медицинскую помощь за пределами Грузии.