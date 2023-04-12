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23:44, 12 апреля 2023Бывший СССР

В Грузии рассказали об анализах крови Саакашвили

Министр юстиции Грузии Брегадзе: анализы Саакашвили исключают возможность его отравления
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в эфире телеканала «Рустави 2» рассказал, что полученные анализы находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили показали, что его отравление исключено, поскольку содержание тяжелых металлов находится в норме.

«Как выяснилось, все металлы в крови, к которым апеллировала сторона заключенного Саакашвили, — в абсолютной норме», — заявил он, отметив, что данные показатели исключают возможность того, что бывший глава государства был отравлен.

Ранее Саакашвили заявил, что умирает в заключении и страдает более чем от 20 заболеваний. Саакашвили считает, что его возможная смерть способна вызвать политический хаос в Грузии. По словам политика, в его организме есть признаки отравления тяжелыми металлами. Он убежден, что скоро умрет, если не получит надлежащую медицинскую помощь за пределами Грузии.

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Марина Совина
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