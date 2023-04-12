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05:00, 12 апреля 2023Из жизни

Встретившуюся с братом женщину приняли за изменницу и привязали к дереву

В индийской деревне селяне приняли брата с сестрой за любовников и избили их

Фото: JD Mason / Unsplash

В индийской деревне Баманда, штат Гуджарад, жители приняли за любовников брата и сестру, которые встретились после долгой разлуки. Как сообщает The Times of India, возмущенные селяне выволокли женщину и мужчину из дома, привязали к дереву и избили.

Гаянляль приехал в Баманду повидать сестру Калавати в вечером в пятницу, 7 апреля. В это время женщина была дома одна. Родные сидели в кухне и общались, когда туда с проклятиями ворвалась группа разъяренных односельчан Калавати, заметивших приезд Гаянляля и заподозривших женщину в супружеской неверности. Они набросились на «изменницу» и ее любовника с кулаками.

Они вытащили нас из дома и поволокли на главную дорогу. Там нас привязали к дереву и начали избивать. Рубашку мне порвали

Гаянляльпострадавший

Родственники сообщили мужу Калавати, что его жену и шурина избивают. Супруг индианки дозвонился до одного из нападающих, объяснил, что Гаянляль — ее брат, и попросил прекратить избивать их. Однако разгоряченные «мстители» не стали его слушать и продолжали бить «изменницу» и ее брата еще в течение часа.

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Мужчины остановились только перед приездом полиции, которую вызвал один из свидетелей расправы. Брата и сестру госпитализировали с травмами. Гаянляль написал заявление в полицию, требуя наказать обидчиков.

Полицейские смогли найти и арестовать нападавших лишь следующей ночью. Троих мужчин взяли под стражу, им предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений и использовании нецензурных выражений.

Ранее сообщалось об арендодателе из Танзании, которого публично избили розгами. Причина была в том, что мужчина соблазнил одну из жен своего арендатора.

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Антонина Черташ
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