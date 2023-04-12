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11:19, 12 апреля 2023Бывший СССР

Министр обороны Литвы спустился в бункер

Министр обороны Литвы Анашаускас оценил пригодность послевоенного бункера

Фото: @arvydasanušauskas

Министр обороны Литвы Арвидас Анашаускас спустился в послевоенный бункер и оценил его пригодность. Фото, сделанное в момент проверки убежища, он опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам министра, бункер был перестроен и заметно обветшал, но он все еще пригоден, несмотря на то, что к нему непросто добраться.

Также он уточнил, что в этом бункере погибли три латышских партизана с кличками Странник, Кабан и Борода. Telegram-канал Baltnews сообщил, что все они были «лесными братьями», то есть союзниками нацистской Германии, и вели партизанскую войну против СССР.

В марте министр обороны Германии анонсировал размещение вооружения НАТО в Литве. Он уточнил, что литовская сторона уже подготовила всю необходимую инфраструктуру для размещения сил бундесвера.

Ранее сейм Литвы подготовил законопроект о строительстве фортификационных укреплений военного назначения на границе с Россией и Белоруссией.

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Алевтина Запольская
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