Белорусские железнодорожники обсудят в Москве «секретные перевозки»

Руководители БЖД обсудят «секретные перевозки» на переговорах в Москве

Руководителей Белорусской железной дороги (БЖД) направляют в Москву на переговоры. Об этом сообщают на сайте «Сообщества железнодорожников Беларуси».

На переговорах они обсудят некие «секретные перевозки».

В состав белорусской делегации войдут Игорь Козловский, отвечающий за вопросы организации безопасного обеспечения жизнедеятельности предприятий БЖД, и начальник общетехнической службы БЖД Игорь Андросов. В «Сообществе железнодорожников Беларуси» считают, что одна из вероятных целей переговоров — обсуждение перевозки российского ядерного оружия, которое планируется разместить в стране.

25 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, добавив, что строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства подчеркнул, что тактическое ядерное оружие будет размещено там, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

