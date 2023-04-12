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14:44, 12 апреля 2023Интернет и СМИ

«Одноклассники» выпустили особенную онлайн-программу

«Одноклассники» и Музей космонавтики запустили интерактивную онлайн-программу к 12 апреля

Фото: Christin Hume / Unsplash

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) совместно с Музеем космонавтики подготовили особенную онлайн-программу ко Дню космонавтики, который отмечается в России 12 апреля. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

С 12 по 16 апреля пользователи соцсети смогут поучаствовать в фотомарафоне, посвященном российской космонавтике. Кроме того, в официальной группе музея будет открыт тест, где юзерам будет предложено проверить знания в области освоения космоса.

Также в честь праздника пользователи смогут поставить космические настроения, пройти квест от настоящего космонавта и проверить свои знания по космонавтике в тематическом квизе. Кроме этого, юзерам станут доступны тематические рамки на аватар в ОК в приложении «Волшебные рамки».

Ранее «Одноклассники» объявили о запуске флагманского шоу о хобби с популярным актером Сергеем Буруновым. Проект, посвященный уникальным увлечениям пользователей соцсети, получил название «ОКнутые люди». Он станет первым в линейке оригинальных шоу, которые эксклюзивно выйдут на платформе в этом году.

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Варвара Кошечкина
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