В ЕС предложили ответ на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии

Евродепутат Мажилис призвал сократить дипломатическое представительство России в Евросоюзе

Государствам-членам Евросоюза стоит рассмотреть возможность сокращения дипломатического представительства в России на фоне планов Москвы разместить тактического ядерное оружие в Белоруссии. С текстом соответствующего призыва депутата Европарламента от Литвы Людаса Мажилиса к главе евродипломатии Жозепу Боррелю ознакомилась «Лента.ру».

«25 марта 2023 года президент России Владимир Путин объявил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии этим летом. Одно только это заявление, даже если оно не сопровождается конкретными действиями, коренным образом подрывает безопасность европейского континента», — говорится в обращении парламентария.

По мнению Мажилиса, подобные действия российской стороны «делают ее дипломатическое представительство в Европе все более бессмысленным».

«Тем более что с 2022 года наметилась тенденция к увеличению числа отзывов российских дипломатов из стран-членов ЕС из-за их враждебных действий и деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу и Венской конвенции о дипломатических сношениях», — напомнил евродепутат.

В связи с этим он обратился к Боррелю с просьбой разъяснить его позицию относительно вышеуказанного заявления Путина, а также спрашивает главу евродипломатии о том, какие меры предусматривает Еврокомиссией относительно планов России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

Готов ли вице-президент Еврокомиссии/высокий представитель Евросоюза [по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель] предложить государствам-членам сократить дипломатическое представительство России в Европе? Людас Мажилис депутат Европарламента от Литвы

25 марта Путин сообщил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, добавив, что строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства подчеркнул, что тактическое ядерное оружие будет размещено там, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

«С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — сказал российский лидер.