Россиянина приговорили в США к уже отбытому тюремному сроку

Суд в США приговорил россиянина Дубникова к отбытому тюремному сроку и штрафу в $10 тысяч

Россиянин Денис Дубников приговорен в США к уже отбытому тюремному сроку и штрафу в 10 тысяч долларов за участие в сговоре с целью отмывания денег в интересах киберпреступников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы окружного суда Орегона, где проходил процесс.

Ранее Дубников в рамках сделки со следствием признал себя виновным по данному пункту обвинения.

Денис Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников, был экстрадирован из Нидерландов в США в августе 2022 года. Россиянин был освобожден из-под стражи до вынесения приговора при условии, что он не будет совершать правонарушений и выезжать за пределы четырех округов штата Орегон, а также будет посещать все заседания суда по делу. Кроме того, его обязали докладывать о смене места пребывания и номера телефона, сдать властям паспорта и прочие документы, необходимые для выезда из США.