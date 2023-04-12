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09:31, 13 апреля 2023Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о необычном звонке от мошенника

Блогер Джарахов рассказал, как телефонный мошенник извинился перед ним за попытку обмана

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Популярный российский блогер и рэпер Эльдар Джарахов заявил, что однажды телефонный мошенник извинился перед ним за попытку обмана. Историей о необычном звонке афериста он поделился в шоу «Я себя знаю!», выпуск которого доступен на YouTube.

Блогер сообщил, что злоумышленник позвонил ему с незнакомого номера и представился сотрудником банка. Мошенник заявил, что с карты Джарахова произошло списание средств, и предложил отменить эту операцию. По словам блогера, сначала он не усомнился в достоверности слов звонившего, так как убедился в том, что с его карты действительно произошло списание на озвученную сумму. «А я, ***, даже не подозреваю, мне никогда до этого не звонили мошенники», — рассказал он.

Однако когда звонивший озвучивал отчество Джарахова, он назвал его Карлановичем, в то время как настоящее отчество артиста — Казанфарович. Решив, что таким образом собеседник попытался высмеять его рост, блогер бросил трубку. Но затем Джарахов вспомнил, что его знакомый однажды отправлял ему посылку популярной службой доставки и вместо настоящего отчества получателя указал «Карланович». Блогер предположил, что эти данные могли попасть в руки мошенникам.

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Вскоре ему снова поступил звонок с номера злоумышленника. «"Алло, вы правда Эльдар Джарахов, да?" Я такой: "Ну да". "Блин, спасибо вам большое, я в детстве смотрел ваши ролики, я щас удалю ваш номер из базы, извините, пожалуйста"», — описал блогер беседу с мошенником. Другие детали разговора он не привел.

Ранее Джарахов рассказал о переживаниях во время интервью с телеведущей Ксенией Собчак. Он признался, что тревожился из-за вопросов собеседницы на политические темы.

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Маргарита Щигарева
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