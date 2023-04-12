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17:18, 12 апреля 2023Из жизни

Король Карл III «впал в бешенство» из-за поведения младшего брата

Page Six: отказ принца Эндрю покинуть резиденцию в Виндзорском парке взбесил Карла III

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Король Великобритании Карл III «впал в бешенство» из-за отказа его опального младшего брата принца Эндрю передать свою резиденцию принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Page Six.

Как рассказал источник издания, Карл III требует от принца Эндрю покинуть загородную резиденцию Роял Лодж в Большом Виндзорском парке и переехать в коттедж Фрогмор, где прежде жили принц Гарри и Меган Маркл. Король настаивает на переезде, потому что в особняк якобы желают заселиться принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон с детьми.

Однако младший брат монарха отказывается покидать Роял Лодж, в котором обитает с 2003 года. «Принц Эндрю не хочет переезжать, потому что этот дом считается символом королевской фамилии — важной собственностью семьи», — говорит инсайдер. Он также добавил, что поведение принца Эндрю «утомило и взбесило» Карла III, особенно на фоне подготовки к коронации, которая состоится 6 мая.

Принц Уильям, который сейчас живет с семьей в небольшом коттедже Аделаида, хочет занять Роял Лодж, так как после смерти Елизаветы II принял титул принца Уэльского и является прямым наследником престола.

Источник Page Six отметил, что отношения между Карлом III и принцем Эндрю «никогда не были хуже, чем сейчас».

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В начале 2022 года принц Эндрю участвовал в судебной тяжбе, причиной которой стали обвинения в сексуальном насилии. Их выдвинула американка Вирджиния Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году в 17-летнем возрасте ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем.

Сам принц Эндрю категорически отвергал обвинения Джуффре. Американский суд обязал сына Елизаветы II дать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что младший брат Карла III задумал написать автобиографию. Книга якобы должна содержать материалы, которые могут восстановить его пошатнувшуюся репутацию.

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Никита Савин
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