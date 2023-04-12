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11:09, 12 апреля 2023Россия

Россиянка с двумя детьми отравилась угарным газом

В Новгороде мать с двумя дочерьми отравилась угарным газом, их спас отец детей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Нижнем Новгороде мать с двумя детьми отравилась угарным газом в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, россиянка пошла в ванную купать двух дочек трех и шести лет. В это время супруг женщины смотрел телевизор в комнате. В какой-то момент он услышал, как кто-то упал.

В ванной он нашел жену без сознания, а детей — почти в бессознательном состоянии. Мужчина вызвал скорую, пострадавших госпитализировали. После случившегося газ перекрыли на всем этаже в восьми квартирах. Следователи выясняют причины случившегося.

Ранее в Севастополе 15-летний подросток умер, задохнувшись в туалете. Погибший гостил у своего деда. Ночью мальчик пошел в туалет. Тело подростка родственники обнаружили только утром.

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Анастасия Шейкина
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