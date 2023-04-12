Раскрыты главные предпочтения россиян при выборе отеля на отдыхе

OneTwoTrip: 20,9 процента россиян забронировали отели в Санкт-Петербурге в мае

Раскрыты главные предпочтения российских туристов, планирующих отдых внутри страны на майские праздники, при выборе отеля. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, самым востребованным туристическим направлением на длинные весенние выходные стал Санкт-Петербург — доля бронирований в городе составила 20,9 процента. Вторую и третью строчки заняли Москва и Сочи с показателями в 13,5 и 12,2 процента бронирований соответственно. Топ-5 замыкают Калининград и Казань.

Наибольшей популярностью у россиян в Санкт-Петербурге и Калининграде пользуются объекты размещения без звезд — апартаменты, гостевые дома или хостелы. Доля забронированных отелей данной категории в Санкт-Петербурге в мае составляет 41,2 процента, в Калининграде — 37,7 процента.

В Москве и Сочи путешественники предпочитают номера в трехзвездочных гостиницах — частота их выбора оценивается в 37,7 и 39,3 процента соответственно. Самым большим спросом в Казани пользуются гостиницы категории четыре звезды — номера в них забронировали 41,6 процента туристов, планирующих посетить город.

Дешевле всего россиянам обойдется отдых на майские праздники в Москве — средняя стоимость номера тут составляет 1,9 тысячи рублей в сутки. Немного дороже можно забронировать отели в Сочи и Санкт-Петербурге — номера тут стоят в среднем 2,2 и 2,6 тысячи рублей за ночь. Наиболее высокая стоимость размещения зафиксирована в Калининграде и Казани — стоимость ночи в гостиницах этих городов составляет 3,8 и 4,2 тысячи рублей соответственно.

Ранее стало известно, что уходить в отпуск между майскими праздниками с целью продлить отдых — невыгодное с финансовой точки зрения решение. Юрист Олег Бабич пояснил, что размер отпускных зависит от количества праздничных и выходных дней в месяце, соответственно, чем их больше, тем меньше будет выплата.

