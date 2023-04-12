Немецкий журналист посетил Артемовск и дал прогноз для ВСУ

Автор Bild Хумин заявил, что украинские военные не понимают, зачем сражаются в Артемовске

Немецкий журналист Ян Хумин посетил Артемовск (украинское название — Бахмут) и дал прогноз для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своей статье для издания Bild.

Как объяснил Хумин, почти окруженный город с остальной территорией, контролируемой украинцами, соединяют только две оставшиеся дороги. При этом в самом городе российские военные продвигаются вперед улица за улицей. «Кажется, это только вопрос времени, когда они полностью возьмут Бахмут», — заявил автор.

По словам журналиста, многие из украинских бойцов «задаются вопросом: зачем они сражаются в Бахмуте», ему не удалось встретить среди них «позитивной энергии» в Артемовске, а настроение украинских военных он описал как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».

«Русские медленно, но верно выигрывают битву за Бахмут», — заключил Хумин.

Сражение за Артемовск продолжается более восьми месяцев — украинские силы держат оборону в городе с августа 2022 года. Власти Украины собираются продолжать оборону.