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23:19, 12 апреля 2023Россия

В Кремле заявили об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ

Песков заявил об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что многие бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ и подчеркнул, что пока не может сообщать об их участии в мероприятии. В противном случае «их просто живьем съедят», заключил он.

ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. Главная тема встречи — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В рамках форума также запланированы 6 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС – АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ.

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Марина Совина
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