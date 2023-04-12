В Кремле заявили об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ

Песков заявил об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что многие бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ и подчеркнул, что пока не может сообщать об их участии в мероприятии. В противном случае «их просто живьем съедят», заключил он.

ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. Главная тема встречи — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В рамках форума также запланированы 6 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС – АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ.