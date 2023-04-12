Женщина организовала убийство родителей мужа ради побега с любовником

Женщина из Дели организовала убийство родителей мужа ради новой жизни с любовником

В Дели арестовали женщину, которая, по версии полиции, организовала убийство родителей мужа, чтобы украсть их деньги и начать новую жизнь после побега с любовником. Об этом сообщает NDTV.

72-летний Радли Шиам Верма и его 68-летняя жена Вина были найдены мертвыми в понедельник, 3 апреля. У обеих жертв были перерезаны горла. Судя по беспорядку в доме, после убийства злоумышленники что-то искали в шкафах и ящиках.

Сначала в полиции предположили, что пожилая пара стала случайной жертвой банды грабителей, пишет The Indian Express. Однако затем подозрение пало на невестку убитых Монику.

Ее муж Рави Раттан рассказал, что в момент нападения, которое произошло ночью, они спали на первом этаже дома. Утром он обнаружил родителей лежащими в луже крови и вызвал полицию.

В ходе расследования сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения. Оказалось, что подозреваемые были сняты лишь после преступления, когда они уже выходили из дома. Камеры не зафиксировали ни момента их появления, ни процесса взлома двери или окон.

Мы начали просматривать более старые кадры и обнаружили, что мужчины вошли в дом в воскресенье вечером и спрятались на крыше. Это Моника их впустила и отвела на террасу под крышей, где они оставались, пока все не уснули. Затем подозреваемые предположительно напали на спящих супругов

источник The Indian Express в полиции

Моника и Рави Раттан были женаты с 2016 года, у них рос маленький сын. Однако в 2021 году у Моники появился любовник, 29-летний Ашиш из Газиабада. Они познакомились в социальной сети и устраивали встречи в отелях. Муж и его родители узнали о ее романе и попытались положить ему конец, накладывая на женщину многочисленные ограничения.

Монику не устраивало такое положение дел. Она решила присвоить 500 тысяч рупий, которые свекры выручили после продажи недвижимости и хранили в доме. Деньги требовались ей для побега и начала совместной жизни с Ашишем.

В ночь убийства любовник переписывался и созванивался с Моникой, оповещая ее о своих действиях. Для этого пара использовала временные телефоны с новыми сим-картами.

Моника планировала покинуть дом после убийства, однако полиция успела ее задержать. Женщина сотрудничает со следствием, ей предъявлены обвинения в соучастии в двойном убийстве. Ашиша и его подельника в настоящий момент разыскивают.

Ранее сообщалось о двоеженце из Индии, который убил свою вторую супругу. Он планировал переехать в Канаду с помощью второго брака, но застрелил девушку, когда понял, что этого не случится.