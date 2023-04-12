Автор «Хуаньцю шибао» призвал Запад усвоить урок взаимного уважения и не учить других

Обозреватель китайского издания «Хуаньцю шибао» Чжао Цзяньдун потребовал преподать западным государствам урок из-за его позиции в вопросе Украины, и перестать «учить» другие страны.

«Им срочно необходимо усвоить урок "взаимного уважения": они должны признавать различия и понимать, что у других есть те же естественные права, что и у них», — призвал автор.

Он указал, что своими действиями Запад сильно раздражает остальных участников международных отношений, а в отношении Украины США и Европа «снова вспомнили о своей старой дурной привычке, действуя так, будто их мнение — единственно правильное и остальные просто обязаны им руководствоваться».

В то же время, отметил журналист, потери Европы из-за конфликта на Украине постепенно заставляют ее изменить свои взгляды и дистанцироваться от политики США. В качестве примера он привел заявления президента Франции Эммануэля Макрона после его визита в Китай.

Макрон ранее призвал Евросоюз не вмешиваться в отношения Пекина и Вашингтона в контексте их противостояния вокруг Тайваня. Он заявил, что хуже всего было бы думать, что европейцы «должны быть в роли ведомых в этом вопросе» и подстраиваться под США и Китай.