Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:08, 12 апреля 2023Интернет и СМИ

В Китае потребовали преподать Западу урок из-за Украины

Автор «Хуаньцю шибао» призвал Запад усвоить урок взаимного уважения и не учить других

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Обозреватель китайского издания «Хуаньцю шибао» Чжао Цзяньдун потребовал преподать западным государствам урок из-за его позиции в вопросе Украины, и перестать «учить» другие страны.

«Им срочно необходимо усвоить урок "взаимного уважения": они должны признавать различия и понимать, что у других есть те же естественные права, что и у них», — призвал автор.

Он указал, что своими действиями Запад сильно раздражает остальных участников международных отношений, а в отношении Украины США и Европа «снова вспомнили о своей старой дурной привычке, действуя так, будто их мнение — единственно правильное и остальные просто обязаны им руководствоваться».

В то же время, отметил журналист, потери Европы из-за конфликта на Украине постепенно заставляют ее изменить свои взгляды и дистанцироваться от политики США. В качестве примера он привел заявления президента Франции Эммануэля Макрона после его визита в Китай.

Макрон ранее призвал Евросоюз не вмешиваться в отношения Пекина и Вашингтона в контексте их противостояния вокруг Тайваня. Он заявил, что хуже всего было бы думать, что европейцы «должны быть в роли ведомых в этом вопросе» и подстраиваться под США и Китай.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Китае призвали Зеленского согласиться на переговоры. Какова позиция Пекина в отношении конфликта на Украине?
В Херсонской области заявили о готовности к контрнаступлению ВСУ
Водитель автобуса высадил российского ребенка в чужом городе ночью
В Госдуме предложили ввести пособие на отдых для отличившихся школьников
Перечислены главные качества жителей центрального района столицы
Названы самые перспективные языки для развития карьеры
Россиянин побывал в Таиланде и описал поездку фразой «все ради бабла»
Психолог дал рекомендации при разрыве отношений
Вышел трейлер фильма о супергероинях «Марвелы»
В приграничном регионе отказались от салюта на 9 мая после отмены парада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.