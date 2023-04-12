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05:09, 12 апреля 2023Интернет и СМИ

В Китае выдвинули ультиматум Зеленскому насчет мира на Украине

SCMP: Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Marcin Banaszkiewicz / Fotonews / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта в своей стране, пока политик еще хоть что-то решает. Такой ультиматум в своей статье для китайского издания South China Morning Post выдвинул обозреватель Дэниел Ковани.

«Украинским лидерам следует проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления, и у них не будет никакого права голоса», — подчеркнул он.

По мнению обозревателя, «западные политики могут просто оказаться не в состоянии выписать чек, на который, вероятно, надеется Зеленский».

Ковани также подчеркнул, что у украинских бойцов заканчиваются снаряды, производственные мощности Запада не позволяют обеспечивать необходимую степень военной помощи.

17 марта офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер раскрыл будущее президента Украины. По мнению эксперта, Зеленский проигрывает противостояние с Россией, поэтому если он останется в стране, то погибнет либо от атаки российской армии, либо от рук офицеров Вооруженных сил Украины.

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Марина Совина
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