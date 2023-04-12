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12:45, 12 апреля 2023Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша рассказала о мстящих ей мошенниках

Блогерша Конасова сообщила о фейковом Telegram-канале с ее именем и рекламой азартной игры

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Популярная российская блогерша Катя Конасова, известная своими видео в жанре разоблачений, заявила о мстящих ей мошенниках, которые создали в Telegram фейковый канал с ее именем. Об этом она предупредила в видео на YouTube.

Блогерша рассказала, что в мошенническом Telegram-канале рекламируется азартная игра, о которой она ранее сняла разоблачение. При этом фейковый канал, по словам Конасовой, выглядит правдоподобно. «К этому разводу подошли с умом. Тут большое количество подписчиков, мои реальные видео, говорящие кружочки. Ну и прям фактически живой канал и рекомендация лично от меня, что-то типа "играйте, выигрывайте" и так далее», — поделилась она.

Конасова отметила, что видео, публикуемые злоумышленниками, были взяты из ее личного Telegram-канала. В одном из таких роликов блогерша критиковала азартную игру. Однако в фейковом канале эти кадры были использованы, чтобы создать видимость того, что она рекомендует играть в нее.

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Блогерша призвала зрителей быть внимательными и проверять информацию. По ее словам, мошеннический канал по-прежнему доступен, несмотря на отправленные ею и ее аудиторией жалобы.

Видео Конасовой под названием «Секретная методика мошенников» с разоблачением азартной онлайн-игры вышло на YouTube 29 марта. В ролике она обвинила известных блогеров в том, что они под видом честной рекомендации рекламируют игру, в которой легко потерять средства. «Эта игра — всего лишь программа, цель которой — оставить игроков без денег», — предупредила блогерша.

Ранее Конасова такжерассказала о планах вернуться в Россию после нескольких лет проживания в Турции. Она подчеркнула, что никогда не рассматривала переезд в эту страну как эмиграцию.

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Олег Давыдов
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