Убийцу найденной в чемодане модели Ведлер осудили на 15 лет

Убийцу найденной в чемодане модели Ведлер приговорили к 15 годам колонии строгого режима

Дмитрия Коровина осудили на 15 лет за убийство модели Гретты Ведлер, тело которой было найдено в чемодане. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Молодой человек будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Фигуранта также признали виновным в совершении кражи и мошенничестве. Ранее прокурор потребовал отправить его в колонию на 17 лет.

Модель Гретта Ведлер исчезла из отеля на Лесной улице в Москве 24 февраля 2021 года. Ее тело было обнаружено в гараже загородного дома в Липецке 12 марта 2022 года. Выяснилось, что мотивом убийства стал конфликт из-за денег.

В совершении преступления обвинили 24-летнего Дмитрия Коровина. Во время ссоры в номере московского отеля девушка оскорбляла его и обзывала нищебродом — разозлившись, он задушил ее. После убийства мужчина три дня провел с телом, все это время он употреблял алкоголь. Затем он решил избавиться от тела. Спрятав его под кровать и повесив на дверь номера табличку «не беспокоить», мужчина поехал в магазин за чемоданом. Вернувшись, обвиняемый уложил убитую в него, собрал постельное белье, перевернул матрас с пятнами крови и выехал из отеля. Весь год тело Гретты он хранил в гараже.

Кроме того, фигурант после убийства вставил сим-карту погибшей в свой телефон, зашел в приложение банка и взял кредит на сумму 743 тысячи рублей. Отмечается, что деньги он потратил.