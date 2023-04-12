Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:45, 12 апреля 2023Силовые структуры

Убийцу найденной в чемодане модели Ведлер осудили на 15 лет

Убийцу найденной в чемодане модели Ведлер приговорили к 15 годам колонии строгого режима
Дмитрий Коровин

Дмитрий Коровин. Кадр: Следственный комитет РФ по Москве

Дмитрия Коровина осудили на 15 лет за убийство модели Гретты Ведлер, тело которой было найдено в чемодане. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Молодой человек будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Фигуранта также признали виновным в совершении кражи и мошенничестве. Ранее прокурор потребовал отправить его в колонию на 17 лет.

Модель Гретта Ведлер исчезла из отеля на Лесной улице в Москве 24 февраля 2021 года. Ее тело было обнаружено в гараже загородного дома в Липецке 12 марта 2022 года. Выяснилось, что мотивом убийства стал конфликт из-за денег.

В совершении преступления обвинили 24-летнего Дмитрия Коровина. Во время ссоры в номере московского отеля девушка оскорбляла его и обзывала нищебродом — разозлившись, он задушил ее. После убийства мужчина три дня провел с телом, все это время он употреблял алкоголь. Затем он решил избавиться от тела. Спрятав его под кровать и повесив на дверь номера табличку «не беспокоить», мужчина поехал в магазин за чемоданом. Вернувшись, обвиняемый уложил убитую в него, собрал постельное белье, перевернул матрас с пятнами крови и выехал из отеля. Весь год тело Гретты он хранил в гараже.

Кроме того, фигурант после убийства вставил сим-карту погибшей в свой телефон, зашел в приложение банка и взял кредит на сумму 743 тысячи рублей. Отмечается, что деньги он потратил.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
США подтвердили присутствие американских спецназовцев на Украине
«Одноклассники» выпустили особенную онлайн-программу
«Москвич» пообещал выпустить полностью российский электрокар
В Госдуме прокомментировали проверку Пугачевой на предмет финансирования ВСУ
Россиянам раскрыли стоимость VIP-отдыха на Алтае
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в море
Ариана Гранде отреагировала на беспокойство фанатов из-за ее чрезмерной худобы
Матвиенко раскритиковала военкоматы за «нафталиновое состояние»
У берегов Китая зафиксировали рекордный подъем уровня моря
Netflix заказал мультсериал по вселенной «Очень странных дел»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.