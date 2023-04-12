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19:48, 12 апреля 2023Забота о себе

Женщинам среднего возраста дали советы по повышению либидо

Психолог Николь МакНиколс объяснила усталостью снижение интереса к сексу с возрастом

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

Женщины среднего возраста не интересуются сексом из-за накопившейся усталости и истощения, считает психолог Николь МакНиколс. Советы по повышению либидо она перечислила в колонке для Psycology Today.

МакНиколс объяснила, что у женщин среднего возраста обычно очень много забот. Им нужно думать о детях и пожилых родителях, о домашнем хозяйстве и работе. В такой ситуации снижение сексуального влечения неизбежно, поскольку энергии и сил на отношения просто не хватает.

В мире, где женщины вынуждены брать на себя огромное количество социальных ролей — матери, жены, дочери, деловой женщины, школьного волонтера-родителя, уборщицы, курьера на побегушках, организатора досуга и семейных вечеринок, — не удивляет, что интерес к сексу пропадает

Николь МакНиколспсихолог

Для повышения либидо МакНиколс посоветовала снизить уровень требований к себе. Она призвала смириться с тем, что в доме иногда бывает беспорядок, а членам семьи приходится самостоятельно себя обслуживать. Кроме того, нужно активнее вовлекать в бытовые заботы мужа и детей школьного возраста. Освободившееся время психолог предлагает посвятить занятиям, которые приносят удовольствие.

Женщины не должны считать личные радости излишествами. Это жизненно важный компонент психического здоровья

Николь МакНиколспсихолог

МакНиколся рекомендует смелее просить помощи у родственников и друзей. Если же финансы позволяют, возможно, стоит нанять помощников для выполнения бытовых поручений.

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Ранее сексолог назвал неочевидные причины снижения либидо у женщин. По его словам, на влечение влияют различные болезни — диабет, болезни сердца, рак, психические расстройства, неврологические заболевания, гипотиреоз и артрит, а также состояния, при которых женщина испытывает боль во время секса.

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Екатерина Улитина
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