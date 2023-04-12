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16:31, 12 апреля 2023Культура

Альбом Мадонны признали национальным достоянием США

Альбом американской певицы Мадонны Like a Virgin признали национальным достоянием США

Фото: Nicholas Hunt / Getty Images

Альбом американской поп-певицы Мадонны Like A Virgin 1984 года выпуска включили в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки конгресса США. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию The Hollywood Reporter.

Национальным достоянием страны также признали рождественский хит All I Want for Christmas Is You от Мэрайи Кэри, песню Дэдди Янки Gasolina, заглавную тему из видеоигры Super Mario Bros. и другие композиции. Всего в музыкальном собрании библиотеки находится около миллиона аудиозаписей и альбомов, обладающих «культурным, историческим или эстетическим значением» и вышедших не менее 10 лет назад.

В январе текущего года 64-летняя Мадонна назвала материнство и воспитание своих детей самой трудной и тяжелой битвой. Исполнительница отметила, что расти с такой матерью, как она, — это вызов, а также призналась, что до сих пор не знает, как быть хорошим родителем.

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Сергей Равин
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