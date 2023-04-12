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21:19, 12 апреля 2023Из жизни

101-летняя танцовщица раскрыла секреты долголетия

101-летняя хореограф Динки Флауэрс назвала танцы секретом долгой и счастливой жизни

Фото: Astrid Schaffner / Unsplash

Хореограф из Великобритании Динки Флауэрс, которая в мае готовится отметить 102-й день рождения, раскрыла секреты долгой и счастливой жизни. Слова долгожительницы приводит Daily Mail.

Бывшая профессиональная танцовщица, выступавшая перед членами британской королевской семьи, рассказала, что до сих пор не может оставить танцы и продолжает заниматься хореографией с учениками. Помимо танцев, она назвала секретами своего долголетия активность и солнечные ванны.

Я бы посоветовала всем начать танцевать для сохранения молодости тела и разума. Каждый день я танцую в своей домашней студии и стараюсь, чтобы остальные делали то же самое. Работа над собой помогает телу быть гибким, служить дольше и выглядеть моложе

Динки Флауэрсхореограф, танцовщица
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Флауэрс уверена, что начать танцевать никогда не поздно. По ее словам, необязательно стремиться стать хорошим танцором, достаточно просто двигать телом и получать удовольствие.

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Екатерина Улитина
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