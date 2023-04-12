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22:19, 12 апреля 2023Мир

В США раскрыли данные о потерях ВСУ из утекших документов Пентагона

Журналист Fox News Томлинсон заявил, что Пентагон оценил потери ВСУ в 124-131 тыс. бойцов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Корреспондент Fox News Лукас Томлинсон прокомментировал содержание утекших документов Пентагона, посвященных состоянию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Томлинсон раскрыл данные о потерях ВСУ из утекших документов Пентагона и заявил, что ведомство оценило потери Киева в 124-131 тысячу бойцов. Журналист уточнил, что имеет в виду «просочившиеся секретные файлы». Он также добавил, что эти данные более чем в пять раз превышают информацию, предоставленную украинскими властями.

Впервые об утечке секретных документов США сообщалось 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась информация о планах НАТО по укреплению ВСУ.

Позже в сети появилась новая партия слитых документов Пентагона: всего было опубликовано более 100 файлов. В них также содержатся данные о вопросах американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае.

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Марина Совина
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