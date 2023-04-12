Супруга Медведчука попала под британские санкции

Великобритания ввела санкции против супруги Медведчука Оксаны Марченко

Великобритания опубликовала новый пакет персональных санкций, в который попала супруга украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Марченко связана с человеком, причастным к дестабилизации Украины, к подрыву ее территориальной целостности, суверенитета и независимости, а именно — с Виктором Медведчуком», — говорится в британском документе.

Ранее Служба безопасности Украины объявила об аресте активов Марченко. В ведомстве заявили, что супруга Медведчука подозревалась в финансировании «российских оккупационных группировок». Общая стоимость арестованных активов составила 5,6 миллиарда гривен, или около 11,5 миллиарда рублей.