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17:30, 12 апреля 2023Бывший СССР

Супруга Медведчука попала под британские санкции

Великобритания ввела санкции против супруги Медведчука Оксаны Марченко

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Великобритания опубликовала новый пакет персональных санкций, в который попала супруга украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Марченко связана с человеком, причастным к дестабилизации Украины, к подрыву ее территориальной целостности, суверенитета и независимости, а именно — с Виктором Медведчуком», — говорится в британском документе.

Ранее Служба безопасности Украины объявила об аресте активов Марченко. В ведомстве заявили, что супруга Медведчука подозревалась в финансировании «российских оккупационных группировок». Общая стоимость арестованных активов составила 5,6 миллиарда гривен, или около 11,5 миллиарда рублей.

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Алевтина Запольская
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