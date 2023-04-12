Комиссия СФ и Думы предложила создать механизм для предотвращения локдаунов из-за эпидемий

Парламентская комиссия по расследованию работы биолабораторий США на Украине захотела разработать механизм, который позволит локализовать риски возникновения пандемий, предотвратить введение локдаунов и нарушение обычного ритма жизни. Об этом говорится в итоговом докладе, опубликованном на сайте Госдумы.

Для этого предложено ввести в законодательство России норму о подготовке ежегодного госдоклада о состоянии биологической безопасности в стране, установить и конкретизировать меры ответственности «за непринятие или несоблюдение обязательных требований в сфере обеспечения биологической безопасности».

Комиссия также считает, что нужно дать правительству полномочия по установлению порядка формирования и ведения реестра продукции и товаров, необходимых для обеспечения биологической безопасности населения и организации оказания медпомощи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия должна сделать все возможное, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к незаконной деятельности США по созданию биолабораторий на Украине.

