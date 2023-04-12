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10:36, 12 апреля 2023Наука и техника

Борисов рассказал о согласовании российской лунной программы

Борисов: российская лунная программа находится на согласовании в органах власти

Фото: Unsplash

В настоящее время российская лунная программа находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти (ФОИВ). Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Для миссии по высадке космонавта на поверхность Луны необходимо утверждение программы создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. В настоящее время проект программы, а также разработка и утверждение лунной программы находятся на согласовании в ФОИВ», — сказал руководитель.

Глава госкорпорации отметил, что ключевыми направлениями развития российской пилотируемой космонавтики выступают создание Российский орбитальной станции, которая в перспективе заменит Международную космическую станцию, и подготовка в отправке космонавта на Луну.

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В марте Научно-производственное объединение имени Лавочкина сообщило, что российскую автоматическую межпланетную станцию «Луна-25» доставят на космодром Восточный в первой декаде июня.

В феврале «Роскосмос» сообщил, что запуск «Луны-25» запланирован на июль.

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Иван Потапов
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