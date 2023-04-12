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15:34, 12 апреля 2023Среда обитания

В «Москва-сити» построят новый небоскреб

Москомархитектура: в «Москва-сити» построят небоскреб «Дом Дау» высотой в 340 метров

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В деловом центре «Москва-Сити» решили построить новый жилой небоскреб. Проект получил название «Дом Дау» в честь советского физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Москомархитектуры.

Здание достигнет в высоту 340 метров, его спроектировало архитектурное бюро СПИЧ. Небоскреб расположится в 1-м Красногвардейском проезде недалеко от Пресненской набережной и Садового кольца. Его площадь оценивается более чем в 207 тысяч квадратных метров. Там будет жилая часть, а также конгресс-центр с гостиницей.

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Что касается дизайна, то отличительной чертой станет вершина из каскадных объемов, где оборудуют остекленные террасы. По словам авторов проекта, с одного ракурса дизайн будет напоминать волну, а с другого — выглядеть как шпиль. Проект также предусматривает четырехуровневый паркинг, детский досуговый и офисные центры, кофейни и торговые площади, а также приватный внутренний двор с собственным садом, зоной для йоги и спортплощадкой.

Ранее в консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP) заявили, что рыночная стоимость всех небоскребов в «Москва-Сити» в конце третьего квартала 2022 года составляет около 819 миллиардов рублей. На тот момент в деловом центре насчитывалось три миллиона квадратных метров действующей недвижимости.

Нина Ташевская
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