Для одной категории россиян ввели дополнительные ежемесячные выплаты

В Мурманской области ввели дополнительные выплаты для студентов из семей участников СВО

В Мурманской области ввели дополнительные ежемесячные выплаты для студентов из семей участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Согласно постановлению, подписанному губернатором Андреем Чибисом, ученики колледжей и техникумов из семей участников СВО будут получать ежемесячную выплату на питание в размере пяти тысяч рублей. Еще по одной тысяче рублей выплатят студентам средних и высших учебных заведений региона, живущим в общежитиях.

Уточняется, что новые меры поддержки этой категории россиян будут осуществляться после подачи заявления в социальные центры по месту жительства. «В случае если студент имеет право на предоставление одновременно двух указанных выплат, то ему будет установлена каждая из них. Кроме того, выплаты при наличии права будут предоставлены на каждого обучающегося ребенка в семье», — подчеркивается в сообщении региональных властей.

Ранее стало известно, что Минобрнауки России предложило с 1 сентября 2023 года увеличить до 15 тысяч рублей стипендии имени Анатолия Собчака и имени Дмитрия Лихачева, стипендию имени Егора Гайдара, имени Юрия Маслюкова, имени Александра Солженицына и другие. Также планируется увеличить стипендию имени Владимира Туманова до 15 тысяч рублей ежемесячно для студентов и до 20 тысяч рублей ежемесячно для аспирантов.