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18:15, 12 апреля 2023Мир

Трамп назвал Макрона «жополизом»

Дональд Трамп назвал Макрона «жополизом» после его встречи с Си Цзиньпином

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп назвал президента Франции Эммануэля Макрона «жополизом» после его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Такое заявление политик сделал в интервью, выдержку из которого приводит Poltico.

Трамп упрекнул французского лидера в заискивании перед его китайским коллегой. Политик назвал Макрона своим «другом» и сказал, что его визит в Китай закончился тем, что «он целовал Си в задницу».

С 5 по 7 апреля Макрон посетил Китай с государственным визитом. После встреч с Си Цзиньпинем президент Франции призвал Евросоюз не ввязываться в противостояние Пекина и Вашингтона. Он подвергся критике за заявление о том, что хуже всего было бы думать, что европейцы «должны быть в роли ведомых в этом вопросе» и подстраиваться под США и Китай.

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Семен Александров
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