Раскрыта национальность большинства спецназовцев из стран НАТО на Украине

Guardian: большая часть спецназовцев стран НАТО на Украине в феврале-марте были британцами

Большинство спецназовцев из стран НАТО на территории Украины в феврале-марте 2023 года были британцами. Такие данные опубликовала газета Guardian со ссылкой на документы, просочившиеся в сеть после утечки данных Пентагона.

Так, число британских граждан составило 50 из 97 бойцов сил специального назначения из стран НАТО, действующих на Украине. При этом граждане США и Франции предоставили 14 и 15 спецназовцев соответственно, говорится в материале Guardian.

Раскрытые данные не содержат никакой информации о целях развертывания британских сил специального назначения на Украине, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Пентагон сформировал специальную команду, которая будет заниматься расследованием утечки секретных разведданных. Целью собранных специалистов является изучение того, как именно были раскрыты предполагаемые документы. Уточняется, что Пентагон постарается оценить масштабы потенциального ущерба, а также установить личность причастного к утечке.