Тело женщины с полной сумкой успокоительных нашли в лесополосе под Петербургом

Под Петербургом в лесополосе нашли тело женщины с сумкой успокоительных настоек

Под Санкт-Петербургом у платформы Песочное нашли тело женщины с полной сумкой успокоительных. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, на теле погибшей не обнаружено признаков насильственной смерти. В ее сумке оказалось около десятка бутылочек с успокоительной настойкой.

Предварительно, погибшей было около 40-50 лет, точные причины ее смерти установит судмедэкспертиза. Пока не сообщается, установлена ли личность погибшей.

Ранее в Черновском районе Читы на пустыре нашли тело 38-летней женщины. Погибшую россиянку опознали родственники, на ее теле также не обнаружили признаков насильственной смерти.