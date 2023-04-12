Россиянам рассказали о возможности снижения цен на жилье

Риелтор Барсуков: у застройщиков есть возможность снизить цены на жилье на 10 процентов

Для застройщиков будет некритично снизить цены на жилье на десять процентов. О такой возможности россиянам рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, его слова передает NEWS.ru.

Специалист подчеркнул необходимость различать ситуации, когда застройщики хотят субсидировать ставку и когда не планируют это делать. По его словам, в 2022 году строительные компании для увеличения спроса были готовы выплачивать банкам комиссионные вознаграждения.

«В районе десяти процентов снижения цены для застройщиков не станет критичным, но это такая условная вещь, которую в лоб считать не очень красиво», — уточнил Барсуков.

Ранее снизить цены на жилье застройщикам предложил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. В своей речи глава Минстроя также уточнил, что на данный момент почти 80 процентов жилья в стране продается через льготную ипотеку.