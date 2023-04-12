Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:23, 12 апреля 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о возможности снижения цен на жилье

Риелтор Барсуков: у застройщиков есть возможность снизить цены на жилье на 10 процентов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Для застройщиков будет некритично снизить цены на жилье на десять процентов. О такой возможности россиянам рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, его слова передает NEWS.ru.

Специалист подчеркнул необходимость различать ситуации, когда застройщики хотят субсидировать ставку и когда не планируют это делать. По его словам, в 2022 году строительные компании для увеличения спроса были готовы выплачивать банкам комиссионные вознаграждения.

«В районе десяти процентов снижения цены для застройщиков не станет критичным, но это такая условная вещь, которую в лоб считать не очень красиво», — уточнил Барсуков.

Ранее снизить цены на жилье застройщикам предложил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. В своей речи глава Минстроя также уточнил, что на данный момент почти 80 процентов жилья в стране продается через льготную ипотеку.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Новые подробности о слитых секретных документах Пентагона. Как эта утечка повлияет на ход конфликта на Украине?
«Сверхновые» открылись во «ВКонтакте»
Звезда «Универа» рассказала об отобравшем у нее квартиру бывшем муже
Раскрыт размер пенсий и зарплат российских космонавтов
Выступавший в КХЛ американский игрок назвал россиян «законченными алкоголиками»
Принц Гарри приедет на коронацию Карла III без Меган Маркл
Жулин отреагировал на запрет на въезд в Россию двоим чемпионкам ОИ из Канады
Херш заявил о разрыве между администрацией США и разведкой
Власти Белоруссии выступили за перемирие на Украине
В Госдуме оценили предложение о «военном налоге» фразой «нет проблем с деньгами»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.