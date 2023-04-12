Лукашенко предупредил айтишников о невозможности отсидеться под плинтусом

Президент Белоруссии Лукашенко призвал заместить западные инвестиции азиатскими

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил «нестандартные подходы» к развитию IT-отрасли. Его слова приводит БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что в этой сфере для устойчивого развития всегда нужны креативные решения. В частности, он призвал белорусских айтишников заместить европейские инвестиции азиатскими.

«Просто сегодня где-то сидеть, извините за это слово, под плинтусом, отсидеться, не получится», — сказал он.

Лукашенко заявил, что государству и обществу нужен результат и при невозможности его обеспечить никакие «отговорки» от ответственных лиц он принимать не будет.

Ранее в Белоруссии заявили о планах построить деревню для сотрудников IT-сферы. Проект реализуют в Брестской области.