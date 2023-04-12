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23:02, 12 апреля 2023Россия

В Кремле оценили вероятность проведения военных совещаний в Сочи

Песков заявил об отсутствии точных планов по проведению военных совещаний в Сочи
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения военных совещаний в Сочи. Его слова приводит РИА Новости.

Песков заявил об отсутствии точных планов по проведению военных совещаний в Сочи. Представитель Кремля добавил, что при необходимости их назначат.

В сентябре 2022 года Песков сообщил, что формат военных совещаний президента России Владимира Путина является востребованным. Тогда он заявил о сохранении встреч, однако отметил, что их график будет «сдвинут».

Представитель Кремля добавил, что подобные совещания необходимо проводить для обсуждения опыта, который приобретается во время спецоперации России на Украине.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля 2022 года. О ее проведении объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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