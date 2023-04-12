Названы города России с самыми дешевыми торговыми помещениями под аренду

Filipov Capital: арендовать торговые помещения дешевле всего можно в Омске

Среди городов-миллионников России дешевле всего арендовать торговое помещение площадью до 50 квадратных метров удастся в Омске. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства коммерческой недвижимости Filipov Capital.

По данным специалистов, в Омске средняя арендная ставка на торговые помещения метражом до 50 «квадратов» в апреле 2023 года составила 20 тысяч рублей. Второе и третье место в списке крупных городов страны с наиболее дешевыми объектами коммерческой недвижимости заняли Самара и Нижний Новгород с показателями в 22,7 тысячи рублей и 23 тысячи рублей соответственно.

Напротив, городом с самыми дорогими ставками на торговые помещения до 50 квадратных метров названа Москва, где средний параметр оценили в 99,9 тысячи рублей. Вторым оказался Петербург со средней стоимостью аренды в 57,4 тысячи рублей. Замкнул тройку Ростов-на-Дону, где соответствующее значение установилось на уровне в 45 тысяч рублей.

Что касается объема предложения, то всего в 16 городах-миллионниках России на данный момент можно арендовать 3044 торговых помещения метражом до 50 «квадратов». 61,04 процента, или 1,8 тысячи от всех таких объектов приходится на Москву. Вторым по объему предложения также стал Петербург с 259 лотами, третьим — Волгоград, где обнаружили 106 доступных для аренды торговых помещений. Меньше всего объектов площадью до 50 квадратных метров было найдено в Красноярске — лишь 17.

По словам директора агентства коммерческой недвижимости Filipov Capital Артема Филипова, сейчас наблюдается высокий интерес к торговым площадям метражом до 50 «квадратов». «Это связано с тем, что проба своего бизнеса на таких площадях не требует огромных инвестиций и из-за этого не заставляет идти предпринимателя на большие риски в случае, если что-то пойдет не так. Небольшие площади часто берут компании, связанные с пунктами выдачи товаров, с юридическими услугами, кофейни, еда с собой, а также маленькие объекты разбирают компании, оказывающие различные услуги для населения», — рассказал эксперт.

Филипов добавил, что за последнее время цены на аренду коммерческой недвижимости до 50 квадратных метров особо не изменились. При этом в отношении более крупных помещений наблюдалась отрицательная динамика — в среднем 20 процентов — по причине оттока клиентов.

В апреле эксперты Nikoliers пришли к выводу, что инвесторы бросились вкладываться в торговые центры. По их данным, по итогам первого квартала 2023 года на ТЦ пришлось 61,4 процента инвестиций в коммерческую недвижимость России.