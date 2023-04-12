Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:47, 12 апреля 2023Культура

Netflix заказал мультсериал по вселенной «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix заказал мультсериал по вселенной «Очень странных дел»

Кадр: сериал «Очень странные дела»

Стриминговый сервис Netflix заказал мультсериал, действия которого происходят во вселенной шоу «Очень странные дела». Об этом сообщает Variety.

На данный момент почти все подробности нового шоу держатся в секрете. Разработкой проекта займется Эрик Робс, создатели оригинального сериала Мэтт и Росс Дафферы выступят в качестве исполнительных продюсеров.

«Мы всегда мечтали об анимационных "Очень странных делах" в духе субботних утренних мультфильмов, на которых мы выросли, и увидеть, как эта мечта осуществляется, было бы чем-то абсолютно захватывающим», — говорится в заявлении братьев Даффер.

«Очень странные дела» стали мировым хитом и одним из самых популярных оригинальных сериалов Netflix с момента своего первоначального дебюта в 2016 году. В 2022 году стриминговый сервис объявил о планах создания аниме-спин-оффа сериала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США подтвердили присутствие американских спецназовцев на Украине
Журналист Херш рассказал об алгоритме действий бригад США в Европе
Россиянин поругался с соседкой, облаял ее собаку и получил штраф
«Одноклассники» выпустили особенную онлайн-программу
«Москвич» пообещал выпустить полностью российский электрокар
В Госдуме прокомментировали проверку Пугачевой на предмет финансирования ВСУ
Россиянам раскрыли стоимость VIP-отдыха на Алтае
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в море
Ариана Гранде отреагировала на беспокойство фанатов из-за ее чрезмерной худобы
У берегов Китая зафиксировали рекордный подъем уровня моря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.