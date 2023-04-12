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14:55, 12 апреля 2023Экономика

В Центробанке оценили отток капитала из России

Глава ЦБ Набиуллина: отток капитала из России в 2022 году составил $1 млрд

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Отток капитала из России в 2022 году составил один миллиард долларов, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее слова передает «Интерфакс».

Банк России понимает под оттоком капитала вывод из страны денег «по сомнительным, подозрительным основаниям». Эту цифру в регуляторе оценивают как небольшую. Ее не стоит путать с сальдо финансового счета, которое в 2022-м составило 227 миллиардов долларов. Четверть этой суммы — торговые кредиты и авансы, еще около 18 процентов (40 миллиардов долларов) — оплата внешних долгов. Также многие россияне открыли счета за рубежом, чтобы оплачивать импортные товары.

В текущих условиях точно разбить итоговую цифру на составляющие экономисты затрудняются. «Есть разные составляющие. Если это авансирование импорта, торговое финансирование, некорректно называть оттоком капитала, это возвращается в виде товаров и так далее. Разделить эту величину практически невозможно», — объяснила глава ЦБ Набиуллина.

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Ранее аналитики ЦБ прогнозировали, что отток капитала из России по итогам 2022 года вырастет до 251 миллиарда долларов (год назад он не превышал 74 миллиардов). Со временем цифра должна снизиться: в 2023-м — до 124 миллиардов, а в 2024 и 2025 годах — до 54 и 16 миллиардов долларов соответственно.

После того как чистый отток денег из страны в 2022 году вырос до рекордного с 2014 года уровня, Банк России и правительство ввели ограничения на вывоз капитала. По словам президента Владимира Путина, мера позволила снизить угрозы для финансовой системы, обеспечить ее стабильность. Когда ситуация улучшилась, некоторые ограничения были сняты или ослаблены, отметил он.

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Вячеслав Агапов
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