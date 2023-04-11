Путин заявил о положительном эффекте от запрета на вывоз капитала из России

Путин: запрет на вывоз капитала снизил угрозу для российской финансовой системы

Запрет на вывоз капитала из страны принес положительный эффект для финансовой системы. По словам президента России Владимира Путина, он снизил угрозы и обеспечил ее стабильность, передает РИА Новости.

«Во втором квартале прошлого года Банк России и правительство ввели ограничения на вывоз капитала. И это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы, обеспечить ее стабильность, а затем, исходя из объективной картины, некоторые ограничения были сняты или ослаблены», — заявил глава государства и предложил оценить, какое влияние эти меры окажут на экономику.

Ограничения на вывоз капитала из России ввели во втором квартале 2022 года после того, как чистый отток денег из страны вырос до 64,2 миллиарда долларов. Он увеличился до рекордного с 2014 года уровня, сообщили в Центробанке.

В октябре аналитики ЦБ спрогнозировали, что отток капитала из страны по итогам года составит 251 миллиард долларов. Для сравнения, в 2021-м этот показатель был на уровне 74 миллиардов долларов. В 2023 году регулятор ждет снижение вывоза денег из страны до 124 миллиардов долларов. В 2024 и 2025 годах этот показатель снизится до 54 миллиардов и 16 миллиардов долларов соответственно.

Банк России признает оттоком (или вывозом) капитала любые законные операции с валютой с участием российских резидентов. К таким относятся покупка валюты физлицами и переводы на зарубежные счета юрлицами, выдача кредитов иностранным компаниям, обслуживание кредита в иностранном банке и облигаций, приобретенных нерезидентами.