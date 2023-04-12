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04:13, 12 апреля 2023Среда обитания

Вулкан на Камчатке выбросил новый столп пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил новый столп пепла на высоту 10 километров

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

На вулкане Шивелуч ученые зафиксировали новый пепловый выброс, столп поднялся на высоту десять километров. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

До этого поступала информация о том, что ранним утром Шивелуч выбросил пепел на восемь тысяч метров.

«12 апреля… 10:00 (по местному времени). Извержение вулкана Шивелуч продолжается. По спутниковым данным, высота пеплового выброса составила около десяти тысяч метров над уровнем моря», — сказано в сообщении.

Также ученые подчеркнули, что пепловый шлейф от вулкана протянулся на 350 километров.

11 апреля российские авиационные власти сообщили, что извержение одного из наиболее крупных вулканов Камчатки, Шивелуч, может представлять опасность для внутренних и международных полетов. В Росавиации же подчеркнули, что выбросам вулкана присвоен максимальный, красный, код опасности по шкале Международной организации гражданской авиации.

Утром 11 апреля произошло извержение вулкана Шивелуч. Столб пепла достиг высоты в 20 километров. В радиусе нескольких десятков километров небо заволокло пепловой тучей.

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Марина Совина
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