В России произошло землетрясение

Около Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло около Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН) в Telegram.

Там уточнили, что эпицентр толчков находился в 51 километре от города. В службе пояснили, что землетрясение является афтершоком толчков, произошедших 3 апреля.

«Повода для беспокойства нет, это закономерное развитие очагового процесса. Ощутимые афтершоки в очаговой зоне могут происходить еще в течение двух-трех недель», — отметили в сообщении.

Утром 11 апреля произошло извержение вулкана Шивелуч. Столб пепла достиг высоты в 20 километров. В радиусе нескольких десятков километров небо заволокло пепловой тучей. Из-за активности вулкана ему присвоен наивысший красный код авиационной опасности.

Позднее очевидица рассказала о сильнейшем за 60 лет пеплопаде на Камчатке. По ее словам, на улице потемнело, а вокруг все стало темно-розового цвета.