Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:58, 11 апреля 2023Россия

В России произошло землетрясение

Около Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,8
СюжетЗемлетрясения в России
Петропавловск-Камчатский

Петропавловск-Камчатский. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло около Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН) в Telegram.

Там уточнили, что эпицентр толчков находился в 51 километре от города. В службе пояснили, что землетрясение является афтершоком толчков, произошедших 3 апреля.

«Повода для беспокойства нет, это закономерное развитие очагового процесса. Ощутимые афтершоки в очаговой зоне могут происходить еще в течение двух-трех недель», — отметили в сообщении.

Утром 11 апреля произошло извержение вулкана Шивелуч. Столб пепла достиг высоты в 20 километров. В радиусе нескольких десятков километров небо заволокло пепловой тучей. Из-за активности вулкана ему присвоен наивысший красный код авиационной опасности.

Позднее очевидица рассказала о сильнейшем за 60 лет пеплопаде на Камчатке. По ее словам, на улице потемнело, а вокруг все стало темно-розового цвета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Белом доме прокомментировали подлинность слитых документов
Россиян предупредили об опасности полетов над извергающимся вулканом Шивелуч
Полицию захотели отстранить от обеспечения военного призыва
В Петербурге подростки толпой разгромили автобус и попали на видео
Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа
В Дании не исключили оперативного принятия решения по истребителям Украине
Путин созвонился с президентом Узбекистана и обсудил с ним экономику
Российская таможня после атаки хакеров перешла на бумагу
В России произошло землетрясение
Госдума одобрила законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей детям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.