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11:45, 11 апреля 2023Россия

Очевидцы рассказали о сильнейшем за 60 лет пеплопаде на Камчатке

Очевидица сильнейшего за 60 лет пеплопада на Камчатке: был сильный запах серы

Фото: Информцентр УКМР / ТАСС

Очевидица сильнейшего за 60 лет пеплопада на Камчатке, который начался после извержения вулкана Шивелуч, Анастасия поделилась подробностями произошедшего. В беседе с «Лентой.ру» она сообщила, что в момент выпадения пепла был сильных запах серы.

«[Пеплопад] начался в 9:20. Было неприятно, так как потемнело, и вокруг все стало темно-розового цвета. Потом прошел дождь и посветлело. Также был сильный запах серы», — рассказала жительница поселка Атласово Анастасия. Женщина отметила, что в ее поселке выпал всего миллиметр пепла.

Житель Петропавловск-Камчатского, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что до города пепел пока не дошел. Также он добавил, что его знакомые, проживающие в поселке Ключи, присылают фотографии, на которых виден уровень пепла.

«В некоторых местах высота слоя пепла доходит до десяти сантиметров», — добавил он.

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11 апреля ученые института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН заявили, что пеплопад в поселке Ключи на Камчатке, который начался после извержения вулкана Шивелуч, стал сильнейшим за 60 лет. Природное явление наблюдалось также в ряде поселков Усть-Камчатского района Камчатского края.

Извержение Шивелуча произошло утром 11 апреля. Вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров. В радиусе нескольких десятков километров небо заволокло пепловой тучей. Из-за активности вулкана ему присвоен наивысший красный код авиационной опасности. В попавших в зону пеплопада поселках организованы горячие линии.

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатского края. В него входит вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч. Он находится в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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Алена Шевченко
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