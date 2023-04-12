Диспетчера 911 отстранили от работы за секс с семью полицейскими

KRCR: диспетчер 911 завела роман с семью полицейскими и была отстранена от работы

Диспетчера службы спасения из американского штата Техас отстранили от работы после того, как муж заподозрил ее в сексе с семью полицейскими. Об этом сообщает KRCR.

Тревогу забил муж диспетчера службы 911 Кристл Перез по имени Джанкарло. Он обнаружил на телефоне жены переписку откровенного содержания с шестью помощниками шерифа и полицейским из города Конверс. «Они используют эмодзи для того, чтобы обозначить различные части тела, говорят о поцелуях и сексуальных контактах», — рассказал Джанкарло. Поскольку время отправки некоторых сообщений не указано, трудно установить, общались ли во время исполнения служебных обязанностей. Но в одном из сообщений, отправленных коллегой Перез сказано: «Я освобождаюсь в полночь, пришел рано». Кроме того, в другом диалоге была фраза: «Нам нужен еще один день в отеле».

Возмущенный мужчина отправил скриншоты переписки начальству супруги, после этого началось внутреннее расследование. Жена инспектора Джейсона Джарвиса также обнаружила в телефоне мужа пикантные сообщения и предоставила их детективам. Мужчина, по словам супруги, уже признался ей что действительно завел роман с Перез. «Это люди, которые должны защищать нас, нести службу и обеспечивать безопасность местных жителей. Вместо этого они заняты интрижками и назначением свиданий для занятий сексом», — заявила обманутая женщина.

Шериф Хавьер Салазар заявил, что сотрудники отрицают сексуальные контакты с Перез или какое-либо иное неподобающее поведение во время службы, однако обманутые супруги уверены, что обнаруженные ими доказательства говорят об обратном.

В результате диспетчер Кристл Перез, сержант Ренальдо Салинас, инспектор Джейсон Джарвис и помощник шерифа Хуан Леаль были временно отстранены от работы без сохранения заработной платы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке, США, полицейские прибыли по вызову и обнаружили на месте происшествия коллег, занимавшихся сексом.