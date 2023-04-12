Врач объяснил причины сильной потливости по ночам

Врач Джефф Фостер рассказал о причинах повышенного потоотделения

Заболевания щитовидной железы, низкий уровень тестостерона у мужчин, диабет и другие заболевания могут стать причинами повышенного потоотделения по ночам. Об этом рассказал изданию The Sun врач Джефф Фостер.

Специалист объяснил, что сильная потливость во сне не всегда свидетельствует о нарушениях в работе организма. Чаще всего проблему можно решить, уменьшив температуру воздуха в комнате или заменив одеяло.

Медицинские причины повышенного потоотделения Фостер разделил на психологические и физиологические.

Стресс является частой причиной ночной потливости. Как правило, этот симптом сопровождается нарушениями сна и беспокойством. Как только уровень стресса падает, все проявления исчезают Джефф Фостер врач общей практики

Если повышенное выделение пота по ночам продолжается в течение нескольких недель, Фостер рекомендовал обратиться к специалисту. По словам врача, потливость может быть симптомом заболеваний щитовидной железы, снижения уровня тестостерона, когда мужской организм имитирует симптомы женской менопаузы, диабета, апноэ во сне (отсутствие дыхания более десяти секунд) или кислотного рефлюкса. Кроме того, потливость появляется при злоупотреблении алкоголем. В редких случаях симптом говорит о развитии опухолей, добавил Фостер.

Ранее врач-эндокринолог перечислила неочевидные причины проблем со сном. По ее словам, чаще всего бессонница возникает из-за стресса.