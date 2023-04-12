Актриса Елена Проклова рассказала о доме в горах

Актриса Елена Проклова рассказала, что ее дом в Сочи находится в горах

Актриса Елена Проклова рассказала, что ее дом в Сочи находится в горах, где ей нравится проводить время. Об этом она сообщила в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Проклова отметила, что море и солнце помогают ей восстанавливать силы. Она приезжает в дом в Сочи на несколько дней. Жилье находится в красивом месте рядом с природой.

«Причем у меня домик в горах, и я обожаю это место, называю его необитаемым островом, потому что вокруг меня расположена самшитовая роща, заповедник — никого нет. И вот я одна в уголке в горах, а внизу какая-то жизнь. Подо мной летают орлы, ходят медведи, воют шакалы», — отметила актриса.

В январе 2022 года Проклова рассказала, что в 2017 году успела дешево приобрести недвижимость в Сочи. Тогда за шесть соток земли в горах с видом на море Проклова заплатила 1,5 миллиона рублей.